Son dakika güncel: Vali Kaldırım Hendek'te temaslarda bulundu Son dakika haberine göre Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaldırım, Hendek Kaymakamlığında Kaymakam Halil İbrahim Acır, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya ile bir araya gelerek, ilçedeki çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Hendek Adliyesine geçerek burada Erkaya'yı ziyaret eden Vali Kaldırım, herkese görevlerinde başarılar diledi.

Vali Kaldırım, ziyaretlerin ardından Kaymakam Acır, Başkanı Babaoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile Keremali Dağı eteklerinde yer alan Gölyayla Gölü'nün etrafında incelemelerde bulundu.

Gölün tüm yönleriyle turizm, gençlik kampları, macera ve doğa sporları açısından uygun bir alana sahip olduğunu aktaran Vali Kaldırım, kentin yeni nesil turizm, gençlik kampları, macera ve doğa sporlarının merkezi olması için tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA