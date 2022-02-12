Son dakika... Giresun'da otomobilin menfeze düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika... Giresun'da otomobilin menfeze düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA, Fikret Bıyık - Güncel
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Son dakika... Giresun'da otomobilin menfeze düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haber... Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin menfeze düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin menfeze düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Abdülkadir Dutal idaresindeki 28 AD 882 plakalı otomobil, Çam Mahallesi'nde menfeze düştü.

Otomobilde bulunan Metehan Çetiner, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile Alper Öztürk, Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Fikret Bıyık - Güncel

Giresun, Güncel, Haberler

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