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Otobüs kazası: 4 yaralı

Otobüs kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giresun'un Espiye ilçesinde bir yolcu otobüsüyle çekicinin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İSTANBUL (İHA) - Giresun'un Espiye ilçesinde bir yolcu otobüsüyle çekicinin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Adabük mevki Karadeniz sahil yolunda Trabzon'dan İstanbul'a seyir halinde bulunan 61 S 1448 plakalı otobüs ile aynı istikamete gitmekte olan 60 AAY 624 plakalı çekicinin karıştığı kaza sonrası otobüs içinde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ayakta tedavisi için Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza sebebiyle tek şeridi trafiğe kapanmış Karadeniz sahil yolunun tek şeritten trafik akışının sağlandığı kaydedildi.

(İHA)

Otobüs kazası: 4 yaralı

Otobüs kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karadeniz, İstanbul, Trabzon, Giresun, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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