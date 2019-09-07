Son Dakika: Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşına uyarında bulundu

Son Dakika: Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşına uyarında bulundu

Son dakika: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Duford'a, "Güvenli Bölge zaman kaybetmeden oluşturulmalı" uyarısında bulundu.

07.09.2019 18:45

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Dunford'a güvenli bölgenin zaman kaybetmeden oluşturulması gerektiğini iletti.

TAKVİME UYULMASINA VURGU YAPILDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

Son Dakika: Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşına uyarında bulundu
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