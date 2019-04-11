Fransa'nın Skandal Ermeni Soykırımı Kararına Beştepe'den Tepki: Hadsizlik Örneğidir

Fransa 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan etti. Bu amaçla hazırlanan kararname bu sabah Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Skandal karara tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hadsizlik örneğidir" dedi.

Toplam üç maddeden oluşan skandal kararname, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Edouard Philippe'in imzalarıyla yayımlandı. Kararnamede, Fransa'nın sözde "Ermeni soykırımını" 29 Ocak 2001 tarihinden bu yana resmen tanıdığı hatırlatılıp 24 Nisan'ın bundan böyle 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan edildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından Macron imzalı skandal karara tepki gösterdi. Altun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"POPÜLİZM VE BÜYÜK BİR HADSİZLİK ÖRNEĞİDİR"

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı "Anma Günü" ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ ÇAVUŞOĞLU'NDAN GELDİ

Fransa'nın kararına Türkiye'den ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un '24 Nisan' kararnamesi AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını açıkça ihlal ediyor. Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KARARI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımı Anma Günü" ilan etmesini kınadı.