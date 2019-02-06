Son Dakika! Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine İlk Tepki: Şiddetle Kınıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan etti. Fransa'nın skandal kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Şiddetle kınıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması şöyle:

"TÜRKİYE AÇISINDAN HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR"

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları hiç bir hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur."

"TARİHİ OLAYLARI MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞILIYOR"

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında tarihi gerçeklerin aydınlatılması için yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısından kaçanlar, tarihi olayları manipüle etmeye çalışmaktadırlar."

"KINIYOR VE REDDEDİYORUZ"

"Geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimse Türkiye'yi işlemediği bir suçtan dolayı itham edemez ve tarihimize leke süremez. Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Sn Macron'un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini kınıyor ve reddediyoruz."

"AHLAKİ BİR CÜRÜMDÜR"

"Acıları yarıştırmak ve siyasi malzeme konusu yapmak siyasi ve ahlaki bir cürümdür. Türkiye, Birinci Dünya Savaşında yaşanan hadiseleri ortak acı ve adil hafıza yaklaşımıyla aydınlatmak için her türlü iyi niyetli çabaya destek olmaya devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan'ı Ermeni soykırımını anma günü ilan ederek kararın önümüzdeki haftalarda yürürlüğe gireceğini açıkladı. Macron, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.