Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

06.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:01

Fransa'nın Soissons şehrinde 66 yaşındaki Türk vatandaşı H.B.'nin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Koronavirüsten hayatını kaybeden ilk Türk, Fransa'da yaşayan 66 yaşındaki H.B. oldu. H.B.'nin koronavirüs sebebiyle yaşamını kaybettiği yakınları tarafından teyit edildi. H.B.'nin cumartesi gününden bu yana solunum yetersizliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu öğrenildi.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 8 OLDU

Koronavirüs hastalarından Avrupa'da ölümlerin en fazla görüldüğü ikinci ülke ise 8 ölü ile Fransa oldu.

Vaka sayısının 423'e ulaştığı Fransa'da koronavirüse yakalananların arasında merkez sağ Cumhuriyetçiler'den (LR) milletvekili Jean-Luc Reitzer ve Ulusal Meclis'teki bir çalışan da bulunuyor. Reitzer'in 25 Şubat'ta Ulusal Meclis'te toplantılara katıldığı belirtiliyor.

ULUSAL ALARM SEVİYESİNE GEÇİLDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 seviyesinde olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceği uyarısında bulundu. Macron, özellikle genç Fransızlardan yaşlı insanları ziyaret etmemesini istedi.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ise ülkede koronavirüs salgınının etkili olduğu bölgelerde tedbir alıcıyla 150 okulun kapatıldığı, 45 binden fazla öğrencinin ve 3 binden fazla öğretmenin izole edildiğini belirtti. Ayrıca Mulhouse'da 50'den fazla kişinin bir arada olacağı etkinlikler iptal edildi.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünya genelinde 3 bin 404 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 100 bin 329 oldu.

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