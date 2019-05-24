Son Dakika! Fransa'da Korkutan Patlama! En Az 8 Yaralı
Son dakika! Fransa'nın Lyon kentinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Fransa'nın Lyon kentinde bir bombalı paketin patlaması neticesinde biri çocuk en az 8 kişi yaralandı.
Patlama, Fransa'nın Lyon şehrinin 2. bölgesinde bulunan Victor Hugo caddesinde meydana geldi. Yerel saat ile 17:30 civarı meydana gelen patlamada bir çocuk olmak üzere 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
BÖLGE ULAŞIMA KAPATILDI
Bölge ulaşıma kapatılırken, polislerin bölgeyi kordon altına aldığı duyuruldu. Yerel medya, paket içinde çivilerin bulunduğunu; patlama ile bunların etrafa saçıldığını yazdı.
Olay yerinden ilk görüntüler:
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