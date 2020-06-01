Son Dakika: FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'deki protestolara katıldı
Son dakika güncel haberi... FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'deki protestolara katıldıABD, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere FETÖ'cü Enes Kanter'in de katılması dikkat çekti.
01.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:09
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'deki protestolara katıldı
ABD, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere FETÖ'cü Enes Kanter'in de katılması dikkat çekti.
ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere FETÖ'cü Enes Kanter'in de katılması dikkat çekti. NBA'de Boston Celtics forması giyen FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Kanter, Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolar nedeniyle halkla beraber sokağa indi.Kanter'in, George Floyd'un ölmeden önceki son sözleri olan 'I can't brathe' (Nefes alamıyorum) diyerek slogan attığı görüldü.
Kaynak: DHA