Son dakika haberleri: Fatih'teki yangında yabancı uyruklu 4 kişi dumandan etkilendi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir tekstil deposunda çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4 yabancı uyruklu işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Kemalettin Mahallesi Büyük Haydar Efendi Sokak'taki 6 katlı binanın 3. katında bulunan tekstil deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, deponun üst katında ikamet eden yabancı işçilerden 4'ü yoğun dumandan etkilendi.

İşçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.