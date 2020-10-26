Son Dakika: Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti
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Son Dakika: Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti

26.10.2020 22:50 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:01

Son dakika: Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması sonucu bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

57'nci hükümet döneminde Sağlık Bakanı olan 3 çocuk babası Osman Durmuş, 21 Ekim sabahı evinde beyin kanaması geçirdi. Durmuş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Durmuş, bugün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören 21. dönem Milletvekilimiz ve Eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş Hakkın rahmetine kavuşmuştur, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

BAKAN KOCA: MİLLETÇE BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir tedavisi devam eden sağlık eski bakanımız, kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine sonsuz rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Elif'tir.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültenin Anatomi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı. Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1990'da doçent, 2003'te profesör oldu. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası'nın Kurucusu oldu ve Başkanlık görevinde bulundu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda 60 kadar makalesi yer aldı.

21. Dönem Kırıkkale Milletvekili. 57. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüttü.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Son Dakika: Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti

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Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Son dakika haberi: Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yorumları (7)
SERPİL: Mekanı cennet olsun, İNŞAALLAH.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ASİYE: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah nur içinde yatsın Allah sabır versin ailesine
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
AKSUNGUR: Allah rahmet eylesin.mekanı Cennet olsun. Sağlam Milliyetçi vatansere bireydi.
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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