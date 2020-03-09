Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi - Haber
Diyarbakır, Mızraklı, Güncel

Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

09.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:10
Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den girdiği seçimi kazanarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olan Adnan Selçuk Mızraklı, kısa süre sonra görevden alınmış ve yerine kayyum atanmıştı. Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Mızraklı hakkında kararını verdi. Mızraklı, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski Adnan Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 21 Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı.

MIZRAKLI DURUŞMAYA KATILMADI

Hakkında 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezası istenilen Mızraklı'nın katılmadığı duruşmada avukatları Zülal Erdoğan, Mehmet Emin Aktar, Cihan Aydın ve Muhsin Bilal hazır bulundu.

Duruşmada iddia makamı, Mızraklı'ya "örgüt üyeliği" iddiasıyla hapis cezası verilmesi yönündeki mütalaasını tekrarladı.

"ÖRGÜT ÜYESİ OLMAK" SUÇUNDAN 9 YIL HAPİS

Avukatların yaptığı savunmalar ardından kararının açıklayan mahkeme heyeti, Mızraklı'ya "örgüt üyesi olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.

Mızraklı, Diyarbakır'da %62,93 oy oranıyla büyükşehir belediye başkanı seçilmişti.

Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

Haberin Videosu:

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Angela Merkel Vladimir Putin İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Dilek Yaman Sinan Akçıl Hülya Avşar
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Rıza Çalımbay İsmail Kartal Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:08:05. #1.14#