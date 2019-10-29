Son Dakika: Esenyurt'ta iki grup arasında çatışma çıktı: 5 kişi yaralandı

Son Dakika: Esenyurt'ta iki grup arasında çatışma çıktı: 5 kişi yaralandı

Son dakika: Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken bazı yaralıların durumunun ağır olduğu kaydedildi.

29.10.2019 17:30

İstanbul Esenyurt'ta bir internet kafe önünde saat 17.00 sıralarında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sigara isteyen kişiye olumsuz yanıt verilmesi üzerine çıktığı belirtilen kavgada iki grup birbirine girdi.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar internet kafe önünde yardım bekledi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.


VİDEO: Son Dakika: Esenyurt'ta iki grup arasında çatışma çıktı: 5 kişi yaralandı
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