Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
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İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel

Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı patlama anının görüntüsü ortaya çıktı.

07.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:31
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta 10 katlı bir binada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlama anının görüntüleri ortaya çıktı. Patlama anında büyük bir alev topunun pencerelerden birinden dışarı çıktığı görülüyor.

6 KİŞİ YARALANDI

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitede 10 katlı binanın 4'üncü katında bulunan dairede şiddetli bir patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

YATAK VE EŞYALAR YOLA SAÇILDI

Binada bulunan vatandaşlar da panik halinde dışarı koştu. Bazı vatandaşların kucağına çocuğunu alarak dışarı çıkmaya çalıştığı görülürken, bazıları ise gözyaşı döktü.Patlamanın şiddetiyle dairede bulunan yatak ve eşyalara yola saçılırken, çevredeki diğer dairelerde de hasar oluştu.

İGDAŞ, GAZ AKIŞINI KESTİ

Bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de gaz akışını kesti. İlk incelemelere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirtildi.

Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

Haberin Videosu:

Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
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Haber Yorumları (4)
MEHMET: Terör örgütleri olmasın
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MALİ: Cama ve dış duvara açılan menfezin amacı bu tür olayların önüne geçmektir. Ancak bazen soğuk veya toz girdiği için bu menfezler kapatılıyor. Sıkışan gaz hava ile belli bir orana geldiğinde patlama oluyor. (Tabi ki olay sabotaj değilse. ) Geçmiş olsun. İnşallah vefat eden olmaz.
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KAZASIZ KUL OLMAZ EKİBİ: Kader mi
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CAMA VEYA DIŞ DUVARA AÇILAN MENFEZİN AMACI BU TÜ: Mali
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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