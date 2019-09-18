Son Dakika: Erzurum Valiliği: Karayazı Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı, yerine kaymakam görevlendirildi

18.09.2019 10:42

Erzurum Valiliği, kamuoyuna yaptığı açıklamada terör propagandası nedeniyle gözaltına alınan HDP Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun yerine, Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu'nun vekaleten göreve atandığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Karayazı Belediye Başkanı Melike GÖKSU "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan devam eden (1) Savcılık Soruşturması, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesinde onanması üzerine adli mercilerin talimatı üzerine yakalanarak cezaevine sevk işlemlerine başlanıldığı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 17.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Karayazı Kaymakamı Mesut TABAKCIOĞLU Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE OLMUŞTU?

Erzurum'un HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, 2'si belediye meclis üyesi toplam 7 kişiyle birlikte dün sabah saatlerinde gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti.