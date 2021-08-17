Son dakika! Erzurum'daki dolu ve sel tarım üreticisini vurdu
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Son dakika! Erzurum'daki dolu ve sel tarım üreticisini vurdu

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Erzurum'daki dolu ve sel tarım üreticisini vurdu Erzurum Aziziye Başçakmak köyünde dün gece etkili olan dolu ve sağanak yağış mahallede sele neden olurken, dolu yağışı ekili alanları vurdu.

Erzurum'daki dolu ve sel tarım üreticisini vurdu

ERZURUM - Erzurum Aziziye Başçakmak köyünde dün gece etkili olan dolu ve sağanak yağış mahallede sele neden olurken, dolu yağışı ekili alanları vurdu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel sularını boşaltmaya çalıştı.

Erzurum'da dün akşam etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aziziye ilçesine bağlı Başçakmak köyünde dolu ve sağanak yağış sele neden oldu. Ev ve ahırlara dolan suları ise vatandaşlar kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışırken dolu yağışı da ekili alanlara zarar verdi.

Başçakmak Köyü Muhtarı Yavuz Özdemir, gece yarısı yağan doludan ekili arazilerinin zarar gördüğünü belirterek, oluşan selden dolayı ahırların sular altında kaldığını ifade etti.

Özdemir, "Ekinlerimiz biçilecek vaziyette değil. Köylülerimiz beni aradılar. Gece arazilerimizi ve sel geçen yerleri kontrol ettik, Şimdi bir daha geldik, gördüğünüz gibi dolu hep tahrip etmiş arpaların üzerindeki daneleri hep dökmüş büyük hasar oluşmuş" dedi.

Öte yandan sağanak yağış Erzurum Uzundere ilçesinde de sele neden oldu. Sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketi yolların tahrip olmasına, tarım arazilerinin ve ürünlerin zarar görmesine sebep oldu. Bir şantiye sel sularının altında kaldı. Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak olayın akabinde ilçe jandarma komutanlığı ekipleri ile birlikte hasar gören mahalleleri ziyaret ederek gereğinin yapılması için talimat verdi.

Son dakika! Erzurum'daki dolu ve sel tarım üreticisini vurdu
Son dakika! Erzurum'daki dolu ve sel tarım üreticisini vurdu
Son dakika! Erzurum'daki dolu ve sel tarım üreticisini vurdu
Son dakika! Erzurum'daki dolu ve sel tarım üreticisini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz

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