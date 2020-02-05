Son dakika: Erzurum'da özel halk otobüsü yol kenarına devrildi: 1 ölü, 21 yaralı
Son dakika: Horosan ilçesinden Erzurum'a gelen halk otobüsü Havandere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.
Erzurum'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.
Erzurum Horasan Belediyesi Özel Halk Otobüsü Erzurum Hamamderesi mevkisinde şoför Remzi Fırat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada otobüs içerisinde bulunan Süleyman Boyacı olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Olay yerinde bulunan 21 yaralı Erzurum AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak Erzurum'da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
Haber Videosu: Erzurum'da özel halk otobüsü şarampole devrildi
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BU SOĞUKTA ALLAH YARDIMCILARI OLSUNCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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allah yardım etsinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ALLAHIM SEN KORUCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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HAMAMDERE MEVKİİ DOĞRUSU. . .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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hamam dersi mevkii oda yanlıs yazmısYayından Kaldır
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vatandaşa güvenlik güçleri yardımcı olmalı bakın deprem oldu ölenlerin sorumluları yokCevap Yaz 2 Yayından Kaldır