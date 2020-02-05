Son dakika: Erzurum'da özel halk otobüsü yol kenarına devrildi: 1 ölü, 21 yaralı
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Son dakika: Erzurum'da özel halk otobüsü yol kenarına devrildi: 1 ölü, 21 yaralı

Son dakika: Horosan ilçesinden Erzurum'a gelen halk otobüsü Havandere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.

05.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:25
Son dakika: Erzurum'da özel halk otobüsü yol kenarına devrildi: 1 ölü, 21 yaralı

'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.

Erzurum Horasan Belediyesi Özel Halk Otobüsü Erzurum Hamamderesi mevkisinde şoför Remzi Fırat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada otobüs içerisinde bulunan Süleyman Boyacı olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Olay yerinde bulunan 21 yaralı Erzurum AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak Erzurum'da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.


Haber Videosu

: Erzurum'da özel halk otobüsü şarampole devrildi
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