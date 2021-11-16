Son dakika: Erzincan'da çocukların otomobille tehlikeli gezisi kazayla sonuçlandı - Haberler
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Son dakika: Erzincan'da çocukların otomobille tehlikeli gezisi kazayla sonuçlandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika: Erzincan'da çocukların otomobille tehlikeli gezisi kazayla sonuçlandı

Son dakika haberine göre Erzincan'da çocuk sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 çocuk hafif yaralandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da çocuk sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 çocuk hafif yaralandı.

Sefa Ş'nin 3 arkadaşıyla gezintiye çıkmak için babasından haber siz evin önünden aldığı 24 AAF 054 plakalı otomobil, Kavakyolu Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kazada hafif yaralanan çocuk sürücü ile 12-16 yaş arasındaki 3 arkadaşı, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika: Erzincan'da çocukların otomobille tehlikeli gezisi kazayla sonuçlandı

Son dakika: Erzincan'da çocukların otomobille tehlikeli gezisi kazayla sonuçlandı

Son dakika: Erzincan'da çocukların otomobille tehlikeli gezisi kazayla sonuçlandı

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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