Son dakika: Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi
Son dakika: Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. İnfaz süresi dikkate alınan Erdem, 489 gün sonra tahliye edildi.
Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık'ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, dosyayı karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Erdem'in tutuklanmasına karar vermişti. Erdem 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı. Erdem 489 gün sonra tahliye edildi.
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