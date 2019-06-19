Son Dakika! Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki olayla ilgili olarak, "İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte (İmamoğlu'nun) önünü kesebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM'le birlikte 15 ulusal ve 200 yerel bölgesel radyodan ortak canlı yayınlanan "Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel" programının konuğu oldu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"YARGININ VERECEĞİ KARAR ÖNÜNÜ KESEBİLİR"

Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte (İmamoğlu'nun) önünü kesebilir." dedi.

ORTAK YAYIN TEPKİSİ

Moderatör Binali Bey'in konuşmalarını sık sık kesme şeyleri oldu. Toplamda bakıyorsunuz Binali Bey'e verdiği süre ile rakibine verdiği sürede farklılıklar var.

Şimdi bunu kimse hissetmemiş olabilir ama biz bunları yakın takibe aldığımız için Binali Bey'e ne kadar zaman verdi. 26 kez Binali Bey'i kesmiş 10 kez de CHP adayını kesmiş. Böyle adaletsizlik olur mu? 26 kez konuşmayı kesmek ne demek? CHP adayına 63 dakika söz veriyorsun, AK Parti adayına 59 dakika söz veriyorsun. Nerede adalet?