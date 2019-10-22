Son Dakika: Erdoğan'dan çekilme açıklaması: Şu ana kadar 700-800 kadar çekilme oldu, izini sürüyoruz

22.10.2019 11:16

Rusya'ya giderek Soçi'de Vladimir Putin ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da açıklamalarda bulundu.

ABD ile yapılan anlaşma gereği 5 gün içinde çekilmesi gereken ve bu akşam saat 22:00'da sona erecekçekilme ile ilgili konuşan Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde çekilme devam ediyor. Şu ana kadar 700-800 kadar çekilme oldu, izini sürüyoruz"" açıklamasında bulundu.