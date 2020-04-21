Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak, "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Erdoğan ayrıca gelinen noktada salgının yatay seyre geçmeye başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Koronavirüs salgınını yatay seyre geçirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın sözlerinden satır başları şu şekilde:

Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz. Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz.

"BAYRAM SONRASI NORMAL HAYATA GEÇİŞİ HEDEFLİYORUZ"

Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir.

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA EN BÜYÜK KRİZ"

Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Bu salgın, ekonomik sonuçları itibariyle İkinci Dünya Savaşından sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Gelişmiş ülkelerin kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor.

"DİĞER ÜLKELERDEN EN BÜYÜK FARKIMIZ..."

Bizim diğer ülkelerden farkımız, hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip bulunmamız hem de gereken tedbirleri vakitlice almış olmamızdır."