Erdoğan'ın "Suriye" çıkışına ABD'den yanıt: Kabul edilemez

06.08.2019 11:24

Ankara'da Türk ve ABD'li yetkililer arasında yapılan 'Güvenli bölge' toplantısında ikinci güne girilirken, Washington'dan bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Suriye'nin kuzeyine yapılacak tek taraflı herhangi bir operasyon kabul edilemez. Ankara ile anlaşmayı umut ediyoruz" dedi.

GÖRÜŞMELERDE İKİNCİ GÜN

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan 'Güvenli Bölge'ye yönelik ABD'li askeri yetkililer ile görüşmelerin ikinci gününün başladığını bu sabah açıkladı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı saat 10.30'da MSB/Ankara'da başlamıştır" denildi.

İLK TOPLANTI 23 TEMMUZ'DAYDI

ABD askeri yetkilileriyle yapılan müşterek çalışmanın ilki 23 Temmuz'da gerçekleştirilmişti.

TRUMP HEM DESTEKLEDİ, HEM DE ADIM ATMADI

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'yle, bir başka terör örgütü olan DAEŞ'e karşı ittifak yapan ABD, güvenli bölge konusunda çekinceli. Donald Trump, ABD Başkanı seçilmeden önce güvenli bölgeyi desteklediğini vurgulayan mesajlar verse de, henüz bu konuda somut bir adım atılmadı.

Türkiye ise ülkenin güvenliğinin, Suriye'nin kuzeyinin terörden temizlenmesiyle doğrudan alakalı olduğunun altını çiziyor. Ankara, bunun için Suriye'de gerekirse tek başına operasyona girişeceği mesajını vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PARAMPARÇA ETMEKTE KARARLIYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz'da AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, Pazar günü de Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Afrin'e girdik. Cerablus'a da girdik. El Bab'a da girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile de paylaştık. Amerika ile de paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe, bizim sessiz kalmamız mümkün değildir" diye konuşmuştu.

DIŞİŞLERİ'NİN 'TEK BAŞIMIZA DA YAPARIZ' MESAJI

Cuma günü basının karşısına geçen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bu sürecin oyalamaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Beklentilerimizin karşılanmaması halinde, ulusal güvenliğimizi sağlamak üzere her türlü önlemi alabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahibiz. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. Bunu her düzeyde ABD'li muhataplarımıza iletiyoruz" demişti.