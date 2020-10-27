Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Durmuş'un ailesine ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Durmuş'un ailesine ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye telefonu

27.10.2020 16:22 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Durmuş'un ailesine ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. ve 23. Dönem Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un vefatı nedeniyle, merhum Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyelerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. ve 23. Dönem Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un vefatı nedeniyle, merhum Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyelerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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