Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Durmuş'un ailesine ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. ve 23. Dönem Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un vefatı nedeniyle, merhum Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyelerini bildirdi.