Son Dakika! Mursi'nin ölümü sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mısır eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda demokrasiyi bir tarafa koyarak işgalci bir eda ile bir darbe ile Mısır'ın başına geçen zalim Sisi bildiğimiz gibi 50'ye yakın Mısırlıyı idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken, bu katil Sisi'nin davetine icabet etmişlerdir." dedi.

"BU İKİYÜZLÜLÜK DEĞİL ÇOK YÜZLÜLÜK"

AB'ye sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Bu ikiyüzlülük değil çok yüzlülük. Bir tarafta idamı yasaklayacaksınız. Türkiye'nin idamı kaldırmasını isteyeceksiniz. Ama öbür taraftan Mısır'ın idam mekanizmalarını çalıştırdığı dönemde Mısır'da uluslararası toplantıya AB üyesi ülkelerin katılmasını anlatmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Onunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağolsun. Mısır halkının başı sağolsun. Ailesine yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin." dedi.