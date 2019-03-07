Son Dakika! Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle İYİ Parti Lideri Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulundu.

MARDİN MİTİNGİNDE SİNYALİ VERDİ

Seçim çalışmaları kapsamında Mardin'de vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert sözlerle eleştirdiği Akşener için avukatlarına talimat verdiğini belirtti.

"UTAN UTAN"

Akşener'e "Utan utan" diye seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor, bu yalana başvurdular. Aynısı Meral Hanım da yapıyor. Sen ne terbiyeden muafsın. Utanmadan sıkılmadan, benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Utan, utan. Avukatlarımı da görevlendirdim."

KILIÇDAROĞLU'NA AÇTIĞI DAVALARIN ÇOĞUNU KAZANDI

Erdoğan, daha önce de birçok kez CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açmış ve bu davaların birçoğunu kazanmıştı.