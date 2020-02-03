Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu saldırının cevabını da misliyle vermiş durumda

03.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:10

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bu saldırının cevabını da misliyle vermiş durumda. Kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye önceki saldırılarda olduğu gibi bu saldırının da karşılığını misliyle vermiştir, vermeye de devam ediyor. Operasyonlarımızı sürdürmeye kararlıyız. Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır" dedi.

30-35 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Erdoğan, "Şu anda zaten hareket devam ediyor. 40'a yakın nokta hedefte. İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı tarafta etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat durmak yok aynı şekilde operasyon devam etmektedir. Rus yetkili makamlara da burada muhatabımız siz değilsiniz tamamıyla rejimdir. Bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın. Biz bir taraftan şehit verirken bunlara sessiz kalmamız mümkün değil. Hesabını sormaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 9 ASKERİMİZ YARALANDI

Milli Savunma Bakanlığı acı olayı, "İdlib'te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır" ifadeleriyle duyurdu.

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