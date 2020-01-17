Son dakika: Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili ilk açıklama

17.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gazetecilerle soru-cevap şeklinde gerçekleştirdiği sohbette İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine verdiği mektup soruldu. Erdoğan, "Gizli bir mektup. İçeriğini açıklamam doğru olmaz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Malum üç şehidimiz oldu. Bunu biz karşılıksız bırakamayız. Bunun bedelini ödeteceğiz. Fakat İdlib'le ilgili son gelişmelerde, 20'ye yakın sivil vatandaş şehit edildi, öldürüldü. Ve bahane her zaman hazır. Bahane şu: Terör örgütleri şunu yapıyor bunu yapıyor, hepsi yalan. Üç yaşında, dört yaşında terörist mi olurmuş?"

LAVROV'UN HAFTER AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Libya'da darbeci General Hafter'in ateşkese hazır olduğunu açıklaması sorulan Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Doğrusu ben karanlıkların okuyucusu değilim. Bu adam güvenilir bir adam değil. Dün Trablus'u bombalamaya devam ettiler. Biz etraflıca bunu çok açık net Berlin'de göreceğiz. Berlin'de söyledikleriyle bunun hemen ardından ne yaparlar bunu da göreceğiz."

İMAMOĞLU VE KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Gazetecilerin İBB Başkanı İmamoğlu'nun 4 sayfalık bir mektup vermesiyle ilgili sorusuna, "Bu mektup gizli bir mektup. Mektubun içeriğinde sizin anlattığınızdan daha farklı şeyler var. Kendisi açıklarsa daha isabetli olur. Ama ben gündemde olan bir konu olması hasebiyle, Kanal İstanbul konusu şahsın konusu değil.Şeyha Mırza'nın şu kadar yeri var gibi.. Hanımefendinin burada yeri söz konusu değil, yalan. Bir şey ortaya çıktı, CHP'liler burada yer kapatıyor diye. Bu da benim derdim değil. Alıcısı bellidir, satıcısı bellidir. Alırsa alır. İspanya'da Miami'de yer alanlar var, kimse niye yer aldın diyor mu? Ülkemizde yasal düzenlemeler yaptık, yabancılara da bu arazilerimizin satışlarını açtık.

Mesela 500 bin kişinin yerleştirilebileceği yerde insanlar buraya taşınacak gibi şeyler söyleniyor. Belediyecilik veya kamu yönetimi, planlama üzerine hayatını sürdürür. Siz planlamacılıkta onu yapar, ona göre şehrin güzelliğini artırırsınız hem de insanlarımızı mağdur etmeyecek şekilde yerleştirirsiniz" cevabını verdi.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN BYLOCK YAZIŞMALARI

Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Bylock yazışmalarının ortaya çıkması üzerine ise, "Bu konuyla ilgili olarak tabii yakalanma noktasına geldiyse zaten gözünün yaşına bakmayız. Bu konuda MİT çok ciddi dayanışma içinde süreci işletiyorlar. Yakalandığı anda fizanda olsa alır gelir gereğini yaparız" dedi.

TORUNLARIN KARNESİ NASIL?

Bir gazetecinin torunlarının karnesini sorması üzerine Erdoğan, "Gerçekten ilk yarı bugün son buldu. Bütün yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. Torunların da en küçüğünden en büyüğüne başarılı karneleriyle geldiler. Hepsi çok iyi. Maşallah bu da tabi bizler için iftihar vesilesi. Bu nesil başka olacak. Başarılarla dolu geleceğimizi inşa edecektir. Bütün ailelere rabbim yavruların mutluluğunu tattırsın diyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Videosu