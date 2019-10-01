Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat sinyali: Bir gece ansızın gelebiliriz

01.10.2019 16:46

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güvenli Bölge çalışmalarıyla ilgili olarak Türkiye'nin kaybedecek tek bir günü dahi olmadığını söyledi. Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali veren Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

ERDOĞAN YENİ YASAMA YILI AÇILIŞINA KATILDI

2,5 aylık aranın ardından bugün açılış yapan TBMM'ye katılan Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Güvenli Bölgeyle ilgili olarak "Fırat'ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelerin hiçbirine ulaşamadık" dedi. Meclis'teki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Konuşmasının ardından gazetecilerle yaptığı görüşmede Fırat'ın doğusuna harekat mesajı veren Erdoğan, "Türkiye'nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİ YORMAYALIM"

Seçimlerde aranacak oy oranının yüzde 50+1'den 40'lara düşürülmesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Ön hazırlığımızı yapar Meclis'e getiririz. 1 yıl önce millet onay verdi. Milleti yormayalım" dedi.