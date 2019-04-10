Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi sona erdi. Yerel seçim sonrası ilk kez bir araya gelen iki liderin görüşmesi 30 dakika sürdü.

YEREL SEÇİM SONRASI İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Yerel seçim itirazlarının gündemdeki yerini koruduğu kritik süreç devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün "İstanbul seçimleri yenilenebilir" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli yerel seçim sonrası ilk kez bir araya geldi.

KABUL, YARIM SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.10'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabul yaklaşık 30 dakika sürdü.

BAHÇELİ, MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'U ZİYARET ETMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmuştu. TBMM Başkanı Şentop'un makamındaki görüşme saat 14.00'te gerçekleşmişti.