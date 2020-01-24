Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı
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Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı

Son dakika: Elazığ İstasyon Caddesi'nde depremde hasar gören binalardan birinde gerçekleşen doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı.

24.01.2020 22:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:11
Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı

'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalardan birinde gerçekleşen doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktığı bildirildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına ekipler müdahale ediyor. Yangının doğalgazdan çıktığı belirtildi.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük paniğe yol açarken, halk sokağa döküldü. İhbar gelen bölgelere AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Haber Videosu

: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı
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