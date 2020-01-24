Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı
Son dakika: Elazığ İstasyon Caddesi'nde depremde hasar gören binalardan birinde gerçekleşen doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı.
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalardan birinde gerçekleşen doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktığı bildirildi.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına ekipler müdahale ediyor. Yangının doğalgazdan çıktığı belirtildi.
HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük paniğe yol açarken, halk sokağa döküldü. İhbar gelen bölgelere AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.