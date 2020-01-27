Son Dakika: Elazığ depreminde ölü sayısı 41'e yükseldi

27.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:42

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8'lik depremde ölü sayısı 41'e yükselirken, enkaz altındaki son kişiye de ulaşılmış oldu.

CAN KAYBI 41'E YÜKSELDİ

Cuma günü Elazığ Sivrice merkezli 6,8 şiddetindeki depremde, arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Öte yandan deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 kişiden 1516'sının taburcu edildiği kaydedildi.

AFAD BAŞKANI AÇIKLADI

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor" dedi.

BÖLGEYE 24 BİN ÇADIR, 26 BİN YATAK DAĞITILDI

Bölgeye toplam 24 bin 402 çadır, 26 bin 501 yatak, 62 bin 963 battaniye ve 3 bin 651 ısıtıcı ulaştırılırken, 34 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorbanın depremden etkilenen vatandaşlara dağıtıldığı aktarıldı.

30 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLANDI

Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyasında, 5 milyon 312 bin 85 lirası kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarında, 25 milyon 252 bin 280 lirası ise SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplandığı bildirildi.

948 ARTÇI SARSINTI

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 948 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi.

Elazığ şehir merkezinde, bir bina enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla çalışmaların sürdüğüne işaret edildi.

HASAR TESPİTİ YAPILAN BİNA SAYISI 2 BİN 945'E YÜKSELDİ

Elazığ ve Malatya'da incelenen 2 bin 945 binadan 87'sinin yıkıldığı, bunlardan 1287'sinin ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu, acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği, 627 binanın ise hasar görmediği kaydedildi. AFAD Başkanlığının, bölgeye 305 tır ile yardım ulaştırdığı bildirilirken, AFAD koordinasyonunda toplam 6 bin 436 gıda kolisinin sevk edildiği duyuruldu.

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