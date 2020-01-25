: Son dakika: Elazığ'da 6 aylık hamile bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı

25.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 25.01.2020 09:21

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremde 6 aylık hamile olan Pınar Dişli enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından acı haberler kadar iyi haberler de geliyor. 20 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla kişinin yaralandığı doğal felakette 6 aylık hamile olan Pınar Dişli AFAD ekiplerince enkaz altından çıkarıldı. Pınar Dişli'nin enkaz altından çıkarılışı kameralara saniye saniye yansıdı.

Öte yandan bu olaydan yaklaşık bir saat kadar önce, biri merkezde diğeri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkazdan kurtarılmıştı.

MERKEZDE VE GEZİN'DE 2 KİŞİ DAHA KURTARILMIŞTI

AFAD, biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

AFAD'ın twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." ifadelerine yer verildi.

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