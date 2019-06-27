Son dakika! Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, devir teslim töreni yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu'na mazbatasını almak için geldi. İmamoğlu'na eşi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncuve partililer eşlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'den teslim aldı.

TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

İmamoğlu burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ben de tabii her şeyden önce şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbulumuz hem Türkiyemizin hem Avrupa'nın en büyük kendi. En doğru işleri yapacağımız bir 5 yılı umarım hep birlikte yaşarız. Tek tek 39 ilçenin, ilçe seçim kurulu başkanlarına, heyetlerine, ilçe seçim kurulu müdürlerine, sandık kurulu üyelerine, sandık kurulunda görev alan tüm siyasi parti temsilcilerine, demokrasinin ana teminatı olan sandıklardan çıkan neticeyi ulaştırarak demokrasiye katkı sunan demokrasi neferlerine teşekkür ediyorum.

Gerçekten en büyük teminattır seçim. Bu bağlamda mutluluğumu ifade etmek isterim. Espriyi yenileyerek sözlerimi tamamlayayım, bugünkü mazbatamda çoğunluğu kadın olan heyetin imzasıyla görevimi teslim alacağım. Bu aynı zamanda yapacağımız kamu görevinde toplumsal cinsiyet adına değerli mesajdır. Bu mesajı da İstanbul'un şehriemini olarak taşıyacağından gurur duyuyorum. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum, sağ olun."