Son Dakika! Ekrem İmamoğlu'dan Binali Yıldırım'ın Sözlerine Tepki: Hukuka Aykırıdır

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ın seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. İmamoğlu, "Binali Yıldırım'ın 'Seçimler murdar oldu' açıklaması hukuka saygısızlıktır. Hani YSK'ya saygı duymak gerekirdi." ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"TÜRKİYE 5 MİLYONA DOĞRU GİDEN İŞSİZ SAYISINA SAHİP"

'Türkiye'ye sermaye akışı neredeyse durdu sıfır noktasında. Bu kadar kötü durumda Türkiye ekonomisi. Hatta tersine sermaye akışı başladı. Son 2 ayda dövizde yaklaşık yüzde 10'luk artış ve bunun baskısı birçok fiyat ve zam artışlarını kapımıza getirmiş durumda. Ekonomik krizi politik krizle bugünlerde bütünleşiyor. Sürecin çözümüne değil kriz çıkararak krizi unutturmak peşinde. 1 yılda toplam işsiz sayısı 1 milyon 259 bin artış gösterdi. 1 yılda işsiz sayısına eklenen kişi sayısı 1 milyon 259 bin kişi. Resmi veriler bunlar. İşsizlik oranı 3.9 puan daha artarak yüzde 14.7'ye çıktı. 5 milyona doğru giden işsiz sayısına sahip Türkiye.

"SAYIN YILDIRIM FOTOĞRAFININ KOYULMASINA NİYE İZİN VERDİ"

Çok önemli bir hususu açıklayacağını düşündüğümü Sayın rakibimiz (Binali Yıldırım) 2 saat boyunca somut bir delili size anlattı mı? Ben anlattıklarından bir şey anlamadım. Acelecilik yaptı diyor benim için ama rakibimiz tam bir yıldırım hızıyla 3 bin 870 oyla seçimi ben kazandım dedi. Acelecilik. Görmemişlik yaptı diye beni suçluyor Allah aşkına seçimden yarım gün sonra tüm İstanbul'a gönül belediyeciliği kazandı diye afiş asan ben olsaydım görmemiş olurdum. Görmemişlik neymiş milletimize buradan sormak istiyorum onlar daha iyi anlarlar. Sayın Cumhurbaşkanı tek başına afiş assaydı bunu ifade edebilirdi de Sayın Yıldırım niye fotoğrafının konmasına izin verdi onu anlamış değilim. Sayın Yıldırım'ın kendi iddialarını bile anlatamaması bıkkınlığının bir göstergesidir. Kendi iddialarını madde madde size anlatacağım. Sayımdan kaynaklanan, seçmen listelerinden, sandık kurullarından kaynaklanan iddialar... Seçmen listeleri ve sandık kurullarıyla ilgili iddialar seçim öncesi döneme aittir. YSK seçmen listeleri konusunda teminat verdi hayali seçmen yoktur diye ulusa seslendiler. Taşıma seçmen konusunda oluşan tüm kaygılarımızı reddettiler.

''SAYIN YILDIRIM'IN SEÇİMİ MURDAR İLAN ETMESİ HUKUKA SAYGISIZLIK''

Bu iddiaların seçimi kaybettikten sonra uydurulup üretildiğidir. İddia üretimine maalesef Büyükçekmece'de birçok kamu kişileri de dahil edilmeye çalışılmıştır emniyet mensuplarımza ayıp edilmiştir. Suç ve suçlu yaratma çabası gösterilmiştir. AK Parti'nin sayımdan kaynaklana usulsüzlük iddiaları... Gündemden kalktı. YSK sayılmış oylar geçerlidir demesine rağmen gerekçelerini ortaya koyarak geçersiz oylar tekrar sayılmıştır. 57 sondaj sandığı sayıldı. Bazı ilçelerde oyların tamamı da sayıldı. YSK'nın aldığı bu kararlara rağmen Sayın Yıldırım'ın seçimi murdar ilan etmesi hukuka saygısızlıktır kazanamadığı seçimi murdar ilan etme gayretkeşliğidir. Hani ağırbaşlı olmak gerekirdi? Hani devlet adamlığı bunu yapmayı gerektirirdi? Binali Bey'in neden geçersiz oylar benim lehime artmaktadır? Oylarımız sandıkta iç edilmiştir diyor. İşine gelir gibi konuşuyor.

''SAYIN YILDIRIM'I GALATASARAY FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINA DAVET EDİYORUM''

Ben topluma iyi mesajlar vermiyormuşum İstanbul'u hareketlendiriyormuşum. İstanbul'u hareketlendirdiğim doğru beni gören İstanbullular gülümsüyor görmek istiyorsa Sayın Yıldırım'ı pazara yemeğe kahvaltıya hatta Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş maçına da davet ediyorum. YSK'yı maça giderek nasıl baskı altınca tutarım anlamış değilim. 'Organize kötülük...' Ruhumda hiç kötülük nedir bilmem. Kötülük ihanet kin nefret duygularını hiç bilmem. Herhalde kendilerini başkaları gibi gören bir anlayış bunu söyleyebilir. Sizin yaptığınız halkın iradesine karşı organize kötülüktür. Maltepe seçiminin sayımıyla ilgili yaptıklarını sanki CHP yapmış gibi ifade etmelerini şaşkınlıkla takip ediyorum.

YSK'YA TEŞEKKÜR

YSK'ya son aldığı kararla ilgili teşekkür ediyorum. Artık süreyi uzatmayın insanların canını sıkmayın. Türkiye tarihinde bu kadar anlamsız yere tartışmayla ülkenin meşgul edildiği bir başka seçim yoktur.''