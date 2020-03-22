Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor - Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya, Güncel

Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün sadece yaşlıları ilgilendirmediğini, orta yaşlılara da ciddi zararlar verdiğini açıkladı. Öte yandan DSÖ, virüsün aşısının hazır hale getirilebilmesi için en az 1 yıla ihtiyaçları olduğunu da belirtti.

22.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:36
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor

Tüm dünyada koronavirüs ile mücadele devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden çok önemli bir açıklama geldi. DSÖ, virüsün sadece yaşlıları etkilemediğini orta yaşlılarda da ciddi hasarlar oluşturduğunu açıkladı.

"SADECE YAŞLILARI İLGİLENDİRMİYOR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey ismi Mike Ryan konuyla ilgili detayları, "Bu hastalık sadece yaşlıları ilgilendirmiyor. Orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor" sözleriyle açıkladı.

"HASTA OLANLARI BULMALIYIZ"

BBC'nin Andrew Marr Show isimli programına katılan Ryan, "Şu an gerçekten odaklanmamız gereken şey hasta olanları bulmak, virüsü taşıyanları bulmak ve onları izole etmek. Onları bularak, tecrit altına almalıyız" dedi.

Ryan, "Sokağa çıkma yasağı konusundaki tehlike şu, eğer güçlü kamu sağlığı önlemleri alınmazsa, bu yasaklar ve sokağa çıkmama uyarıları kaldırıldığında hastalık sayısı tekrar artar" ifadesini kullandı.

AŞI İÇİN NET TARİH YOK

Ryan, koronavirüse karşı bir aşının hazırlanması için "en azından bir yıla" ihtiyaçları olduğunu söylerken, "Ama bu aşı gelecekte geliştirilecektir" ifadesini kullandı. Ryan, aşı geliştirilmesi konusunda iyi adımlar atıldığını da söylerken, ilaç geliştirilmesi konusunda bazı çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor

Haberin Videosu:

DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor

İlgili Haberler

Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'Evden çıkmayın' uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Netflix'ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım Haber
Netflix'ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haber
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
Avrupa'da yaşayan bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Avrupa'da yaşayan bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Koronavirüsün tedavisinde kullanılacak! 6 gün içinde ayağa kaldırılıyor Haber
Koronavirüsün tedavisinde kullanılacak! 6 gün içinde ayağa kaldırılıyor
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor Haber
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, evlerinin balkonlarını doldurdu Haber
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, evlerinin balkonlarını doldurdu
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Koronavirüs savaşçıları zor durumda kalınca pratik çözüm ürettiler
Koronavirüs savaşçıları zor durumda kalınca pratik çözüm ürettiler
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Virüse karşı uyarı videosu çeken kadın, bir anda nefessiz kaldı
Virüse karşı uyarı videosu çeken kadın, bir anda nefessiz kaldı
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronanın bir belirtisi daha çıktı! Hissettiğiniz an hastaneye başvurun
Koronanın bir belirtisi daha çıktı! Hissettiğiniz an hastaneye başvurun
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronanın pençesindeki kadının acı seslenişi: Ciğerlerimde cam var gibi
Koronanın pençesindeki kadının acı seslenişi: Ciğerlerimde cam var gibi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Acun Ilıcalı Muhterem Nur Yılmaz Erdoğan
Spor Ünal Karaman Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 14:04:23. #1.15#
title