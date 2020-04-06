Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti.
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti. - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Güncel

Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti.

Son dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti.

06.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:41

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 300 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 302 bin 421'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 340 bin 371 ile ABD olurken, onu 135 bin 32 vakayla İspanya, 132 bin 547 vakayla İtalya ve 101 bin 89 vakayla Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 708 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

Fransa (92 bin 839 ), İran (60 bin 500), İngiltere (51 bin 608), Türkiye (27 bin 69), İsviçre (21 bin 652), Belçika (20 bin 814), Hollanda (18 bin 803), Kanada (15 bin 853), Avusturya (12 bin 267), Portekiz (11 bin 730), Brezilya (11 bin 516) ve Güney Kore (10 bin 284).

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 71 bin 958 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti.

Haberin Videosu:

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti.

İlgili Haberler

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Filipinler'de bir ilk! Karantina kurallarını ihlal eden adam öldürüldü Haber
Filipinler'de bir ilk! Karantina kurallarını ihlal eden adam öldürüldü
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası Johnson'dan açıklama geldi Haber
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası Johnson'dan açıklama geldi
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haber
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok Haber
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
Fransız hemşireler devletin salgın politikasını soyunarak protesto etti Haber
Fransız hemşireler devletin salgın politikasını soyunarak protesto etti
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, tren vagonlarını hastaneye çevirdi Haber
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, tren vagonlarını hastaneye çevirdi
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Virüs sadece 9 ülkeye sıçramadı! İşte o ülkeler ve korunma yolları
Virüs sadece 9 ülkeye sıçramadı! İşte o ülkeler ve korunma yolları
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı
İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Patrik Kirill, koronavirüse karşı 'mucizevi şefkat ikonuyla' Moskova'yı dolaşıp dua etti
Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ebru Polat Seda Sayan Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 19:42:10. #1.14#
title