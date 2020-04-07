Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, iyileşen hasta sayısı ise 300 bini aştı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, iyileşen hasta sayısı ise 300 bini aştı

Son dakika: Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldmeter" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüsten ölen hasta sayısı 80 bin 930'a, vaka sayısı ise 1 milyon 397 bin 165'e ulaştı. Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 300 bini aştı.

07.04.2020 20:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:52
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, iyileşen hasta sayısı ise 300 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 930, vaka sayısı ise 1 milyon 397 bin 165'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 127 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 897 can kaybıyla İspanya, 12 bin 227 ile ABD, 10 bin 328 ile Fransa, 6 bin 159 ile İngiltere ve 3 bin 872 ile İran takip etti.

ÇİN'DE 3 BİN 331 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 331 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 35 kişi yaşamını yitirirken, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler 2 bin 101 can kaybıyla Hollanda ve 1905 ölümle Almanya oldu. Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 300 BİNİ AŞTI

Öte yandan, dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 300 bini aştı.

Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, iyileşen hasta sayısı ise 300 bini aştı

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Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 80 bini aştı
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