Son Dakika: Donald Trump: Türkiye'nin Patriot füze talebiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşuyoruz

29.02.2020 22:50 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:59

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot füzelerinin de buna dahil olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray'dagazetecilerin sorularına yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin ABD'den istediği Patriot füzeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.