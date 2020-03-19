Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
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Koronavirüs, Güncel

Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak

Son dakika: Diyanet'ten yayımlanan koronavirüs genelgesine göre, Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak.

19.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:30
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camilerde alınan önlemlerin tam olarak alınamadığından ötürü, il müftülüklerine cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulması ve cuma namazı için sala okunmaması talimatını verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen genelgede, "İnsanın can güvenliğini sağlamak İslam'ın ana gayelerinden biridir. Nitekim, 'Def'-i mefâsid, celb-i menâfi'den evlâdır' (Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir) şeklindeki genel kural, İslam hukukunun temel ilkelerindendir. Devletimizin yeni tip korona virüsle mücadele amacıyla almış olduğu tedbirler kapsamında Başkanlığımız tarafından din hizmetlerinin icrası ile ilgili bir dizi tedbir alındığı bilinmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur" denildi.

CUMA NAMAZININ SALASI OKUNMAYACAKTIR

Ancak niyeti ne olursa olsun farklı görüşe sahip bazı kişilerin vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiği kaydedilen genelgede, "Bu minvalde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz (kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere) kapalı tutulacak ve cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak

Haberin Videosu:

Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak

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