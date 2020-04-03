Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Camii'nde sadece 30 kişiyle cuma namazı kılınmasına gelen tepkilerin ardından yeni bir karar alarak her hafta ülkede bir camide temsilen cuma namazı kılınacağını açıkladı.

03.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:55
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak

Geçtiğimiz hafta cuma günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,'ın 30 kişiye aralarında sosyal mesafe bırakılarak namaz kıldırmasının ardından Diyanet'ten yeni bir karar geldi. Buna göre her hafta yurdun çeşitli bir noktasındaki camide temsilen cuma namazı kılınacak.

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"BUGÜN DE ANKARA AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILINDI"

"Bilindiği üzere, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını karşısında, dinimizin insan sağlığını ve can güvenliğini korumaya yönelik emirleri gereği, Din İşleri Yüksek Kurulu kararıyla 16 Mart tarihinden itibaren cuma namazlarına ve camilerde cemaatle namaza ara verildiği açıklanmıştır. Yaşadığımız mahzun cumanın ardından 27 Mart Cuma günü ise, İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumunun şiarlarından biri olan cuma namazının temsilen de olsa devam etmesi gayesiyle, gerekli sağlık tedbirleri alınarak, Türkiye'de tek bir camide de olsa kılınmasının uygun olacağı düşünülmüş ve Ankara il ve ilçe müftülerimizin katılımıyla Ankara Millet Camiinde, bugün ise Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınmıştır.

"FARKLI COĞRAFYALARDA DA BENZER UYGULAMALAR HAYATA GEÇİRİLİYOR"

Haddizatında afet, salgın ve benzeri durumlarda, mahiyeti ve fonksiyonu itibariyle toplumsal yönü güçlü bir ibadet olan cuma namazına ara verilmesi veya belirli yerlerde kılınabilmesi noktasında geçmişten günümüze İslam âlimlerinin görüş ve uygulamaları mevcuttur. İçinde bulunduğumuz süreçte, İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde de benzer uygulamalar hayata geçirilmektedir.

Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak

"CUMA HUTBELERİNİ YAYINLAMAK MİLLETİMİZİN MANEVİYATINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK"

Cuma namazının tek bir camide devamı vesileyle, Başkanlığımızın en önemli irşat hizmetlerinden olan ve halkımıza bilgi, bilinç, inanç ve umut aşılayan Cuma hutbelerimizin de devamı sağlanmıştır. Bu zor süreçte hutbelerimiz, musibetler karşısında mümince bir duruşu tavsiye etmekte, tedbir, tevekkül, dua ve yardımlaşma ile milletimize sabır ve kararlılığı öğütlemektedir. Cuma hutbelerinin Diyanet TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanmasına devam edilmesi, milletimizin hissiyatını paylaşmaya ve maneviyatını güçlendirmeye yöneliktir.

"TEMSİLEN CUMA NAMAZI İÇİN ÇOK TALEP GELDİ"

Diğer taraftan, cuma namazına gidemediği için büyük üzüntü duyan vatandaşlarımızdan, tek bir camide de olsa temsilen bu namazın kılınması hususunda bizlere çok sayıda talep gelmiştir. Dolayısıyla bu uygulamanın, milletimizin cuma namazını kılamadığı için yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilmesine katkı sunduğu görülmüştür.

Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak

"GEÇEN HAFTA AZ SAYIDA MÜFTÜNÜN KATILIMIYLA NAMAZ KILDIK"

Bu bağlamda belirtilmelidir ki, az sayıda müftümüzün katılımıyla geçen hafta kılınan cuma namazı hakkında birtakım medya mecralarında yapılan olumsuz nitelemeler son derece üzücüdür. Hâlbuki toplumumuzda cuma kültürünün yaşatılmasına ve cuma şuurunun korunmasına yönelik olan bu kararın seçkinci bir bakışla en ufak bir alâkası bulunmamaktadır. Özellikle zor zamanlarda ve kırılgan dönemlerde, inancımız ve ibadetlerimiz gibi milletimizin hassas olduğu konularda doğru bilgi ve duyarlılıkla hareket edilmesi; birlik ve beraberlik duygularını zedeleyerek maddi ve manevi varlığımızı zayıflatacak söz, tutum ve davranışlardan kaçınılması vazgeçilmez bir sorumluluktur.

"HER HAFTA FARKLI BİR CAMİDE TEMSİLEN CUMA NAMAZI KILINACAK"

Zikredilen gayelerle, salgın tehlikesi sona erinceye kadar, her hafta ülkemizin farklı tek bir camiinde asgari düzeyde katılımla, gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen cuma namazı kılınacak, en kısa zamanda bu musibetten kurtulmamız için dua ve niyazda bulunulacaktır. Bu vesileyle, aziz milletimizin yüreği buruk olan her bir ferdine, gösterdiği anlayış ve sabırdan, ortaya koyduğu ferasetli tutum ve tavırdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."

Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak

Haberin Videosu:

Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak

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