Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamada, "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" ifadelerini kullandı.

20.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:25
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ''Ramazan ve Sorumluluk Bilinci'' temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş, Ramazan ayına günler kala teravih namazının evde kılınıp kılınamayacağına da açıklık getirdi. Erbaş, "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IN BİZE İKRAM ETTİĞİ EMANETE SAHİP ÇIKALIM"

Erbaş, "Bugün bir yanda salgın hastalık, korku, endişe, diğer yanda savaş, açlık, şiddet ve vahşetin kıskacında inleyen insanlık, Allah'ın varlık ve tabiat için koyduğu ölçülerin bozulmasındaki sorumluluğunu muhasebe etmek zorundadır." ifadelerini kullandı. Özellikle sağlık nimetinin önem ve anlam kazandığı bugünlerde, oruç ibadetinin bağışıklık sistemimizi koruyup güçlendirdiği bilimsel gerçeğinin de idrakinde olarak sağlığımız için tehdit oluşturan, başta sigara olmak üzere bütün zararlı alışkanlıkları terk edip yüce Allah'ın bize ikram ettiği bu emanete sahip çıkalım." dedi.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Erbaş, "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum"diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklamalarından satır başları:

"Ramazan'da televizyon, radyo kanallarında ya da sosyal medyada program yapan, konuşan herkesten, toplumumuza doğru bilgi aktarma konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, kaynağı belli olmayan, hayatımıza değer katmayan anlamsız bilgi ve konuları ekrana ve gündeme getirmemelerini; güzel, yapıcı ve birleştirici bir üslup kullanmalarını ve tartışma meydana getirecek, polemik üretecek popülist tavırlardan uzak kalmalarını özellikle istirham ediyorum."

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

İftar sofraları kurmak yerine, gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız. 35 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız.

SMS İLE FİTRE BAĞIŞI

Faturalı ve faturasız tüm hatlardan 5601'e SMS ile fitre bağışında bulunulabilecek. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 TL'dir

TERAVİH NAMAZI

Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır."

Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz

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