Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: Irak'taki terör saldırısını kınıyoruz - Haberler
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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: Irak'taki terör saldırısını kınıyoruz

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: Irak'taki terör saldırısını kınıyoruz

Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin konutuna düzenlenen terör saldırısı kınandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin konutuna düzenlenen terör saldırısı kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin Anbar Vilayeti'ndeki konutuna düzenlenen terör saldırısını en kuvvetli ifadelerle kınıyoruz. Saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önüne çıkarılmalarını temenni ediyoruz. Türkiye, Irak'ın terörle mücadelesini güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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