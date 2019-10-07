Dışişleri Bakanı'ndan harekat açıklaması: Bölgeyi terörden temizleyeceğiz

07.10.2019 09:57

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin doğusunda konuşlanan YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için operasyon hazırlıklarını tamamladı. Operasyonla ilgili ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" dedi.

"SURİYE'YE HUZUR GELMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." dedi.

ERDOĞAN: ARTIK SÖZ BİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen toplantıda Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Artık söz bitti. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında TIR'ı Suriye'ye sokacaksınız, silah, mühimmat yüklü bunları terör örgütüne teslim edeceksiniz sonra stratejik ortağız diyeceksiniz.

'BARIŞ PINARI'

Erdoğan'ın, "Barış Pınarları" ifadesini kullanması, olası operasyonun kod adı şeklinde yorumlandı. Erdoğan'ın "Barış Pınarları"nı özellikle çoğul belirtmesi de, olası operasyonun birden fazla noktadan başlayacağına işaret olarak değerlendirildi. Olası harekâtta, çıkarma yapılacak ilk bölgelerin, Tel Abyad, Resulayn ve Ayn el Arap (Kobani) olması bekleniyor.,

ABD ÇEKİLİYOR

Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıklamasının ardından ABD güçlerinin Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildiği açıklandı.