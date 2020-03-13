Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazını evde öğle namazı kılabilir
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanların cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabileceğini ve karantina bölgesindekilere cuma namazının farz olmadığını belirtti.
13.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:00
Din İşleri Yüksek Kurulu: Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir. Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde karantina bölgesindekilere cuma namazı farz değildir.
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