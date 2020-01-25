Son Dakika: Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: 3 bakanımızı bölgeye gönderdik

25.01.2020 00:29 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:36

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır ve Malatya başta olmak üzere birçok ilçede hissedildi.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korkutan deprem sonrası ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "#Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik" ifadelerini kullandı.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 15'e yükseldi. Elazığ Valiliği ve Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamalara göre, 8'i Elazığ, 6'sı Malatya'da, 1'i Diyarbakır'da olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da üç ilçede 45 kişinin yaralandığı bildirildi. Elazığ'da da 225 kişinin yaralandığı açıklandı.

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