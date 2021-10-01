Son dakika... Denizli'de ruhsatsız silahlarla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Denizli'de ruhsatsız silahlarla yakalanan zanlı gözaltına alındı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Son dakika... Denizli'de ruhsatsız silahlarla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Denizli'nin Bekilli ilçesinde 10 ruhsatsız silahla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde 10 ruhsatsız silahla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından S.T'nin (34) ev ve iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ile 9 mm ve 7,65 çaplarında 160 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şafak Sezer Caner Cindoruk
Spor Muslera Balotelli Mesut Özil Bülent Uygun Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Denizli'de ruhsatsız silahlarla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:15:15. #1.17#