Son dakika... Denizli'de ruhsatsız silahlarla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde 10 ruhsatsız silahla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından S.T'nin (34) ev ve iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ile 9 mm ve 7,65 çaplarında 160 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.