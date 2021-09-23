Son Dakika | Denizli'de, doktora çalıştığı hastane önünde bıçaklı saldırı (2)
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... KAÇIŞ ANI KAMERADADenizli'de, doktor Göktürk Kaçar'ı bıçakla yaralayan şüpheli ve yanında bulunan kişinin kaçma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAÇIŞ ANI KAMERADA
Denizli'de, doktor Göktürk Kaçar'ı bıçakla yaralayan şüpheli ve yanında bulunan kişinin kaçma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, olayın ardından 2 kişinin koşarak, bölgeden uzaklaşması yer alıyor.Deniz TOKAT/ DENİZLİ,
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Son Dakika Haberleri