Son Dakika: Demirtaş hakkındaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

10.09.2019 15:08

Üst mahkeme, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararına yapılan itirazı değerlendirdi. Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını reddetti. Kararda, tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın 142 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 2 Eylül'de oy birliğiyle tahliye kararı vermişti. İstanbul'da yargılandığı bir başka davadan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Demirtaş, hemen tahliye edilememişti. Avukatları, tutuklu kaldığı 2 yıl 10 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülerek tahliye edilmesi yönünde dilekçe hazırlığına başlamıştı.

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