Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı

04.09.2019 17:48

AK Parti MYK'da Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı ile birlikte ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ahmet Davutoğlu'ndan ilk tepki geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Davutoğlu, 22 Nisan'da yaptığı açıklamayı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil, daha önce hatırlattığımız bu ilkelerdir. Söylediklerimizin arkasındayız."

22 Nisan'da Facebook hesabından 31 Mart yerel seçimleri ve sonrasında yaşananları değerlendiren Davutoğlu, AK Parti'de ''savrulma'' ve ''dağınıklık'' olduğu vurgusu yapmış, Cumhurbaşkanlığı kurumunun toplumun en az yarısı ile psikolojik bir kopuş yaşadığını savunmuştu.

DAVUTOĞLU YENİ PARTİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Ahmet Davutoğlu geçen hafta TV5 canlı yayınında yaptığı açıklamalarda da, "Beni ihraç etmelerini beklemiyorum, beni zaten tarihten ihraç ettiler. Bakın beni nasıl ihraç ettiler. Tebessüm ederek burayı açacağım çünkü ancak tebessüm edilebilecek bir şey. Kongre'de ben AK Parti delegesi yapılmadım. Çok geç olmayan bir vakitte bu yeni bir yolun ana hatlarını milletimizle paylaşacağız. Yeni bir yol yeni bir partiye yönelir mi yönelir" ifadelerini kullanmıştı.

2 EYLÜL'DE İHRAÇ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun 2 Eylül'deki toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmişti.